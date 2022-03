Handball Vorgezogener Staffel-Showdown in Freiburg

Das Hinspiel Ende November war an Spannung und Einsatzwillen nicht zu überbieten. Am Ende stand zwar die erste Niederlage in dieser Saison für die Red Sparrows fest, die Freiburgerinnen haben sich aber sehr gut dabei verkauft. „Das Spiel gegen die SG Schozach-Bottwartal ist der vorgezogene Showdown in der Staffel E. Da das Hinspiel auswärts mit einem Tor verloren gegangen ist, wollen wir jetzt unbedingt das Momentum des Heimspiels nutzen und gewinnen“, erklärt HSG-Vorsitzender Ray Thommen.

In den anschließenden Spielen zeigten die Breisgauerinnen Charakter. So gewannen sie noch vor Weihnachten in Steinbach das Verfolger-Duell Zweiter gegen Dritter mit einem Tor Unterschied. In weiteren Begegnungen der Rückrunde stabilisierten die Hausherrinnen ihre Abwehr zusehends und so blieb es die bisher einzige Saisonniederlage der Mannschaft.