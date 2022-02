Handball Wenn Bälle fliegen und Kinderaugen leuchten

TV Brombach geht neue Wege

Einen etwas anderen Weg geht man seit kurzer Zeit beim TV Brombach. Ohne Unterstützung durch den Badischen Sportbund oder den Südbadischen Handballverband nutzen Nils Haunschild, Spieler bei der HSG Dreiland, und seine Familie die Trainingszeiten des Kinderturnens vom TV Brombach, um in das Kinderturnen auch Handballelemente einzubauen.

Auf spielerische Art und Weise werden seit der vergangenen Woche in der neunen Sporthalle in Lörrach-Brombach immer dienstags die drei- bis sechsjährigen Nachwuchssportler an den Handballsport herangeführt.

„Wichtig ist, dass sich die Kids einfach nur erst einmal wieder bewegen können, und nicht so der Handball an sich“, sagt Nils Haunschild. „Der Fokus liegt auf der Bewegung, dass die Kinder einmal in der Woche so richtig toben können.“

Spielstationen sorgen für viel Spaß

Mehrere Spielstationen sind dabei in der Sporthalle aufgebaut: Eine Rutsche, eine Station zum Balancieren oder eine Station mit Trampolin und Kasten zum Herüberspringen. Selbstverständlich fehlt dabei aber auch nicht eine Handballstation. Mit einem Minihandball darf jedes Kind auf das Tor werfen und versuchen, den Ball entweder durch einen Ring zu werfen oder Holzkegel auf einer Bank abzuwerfen. Die Augen glänzen vor Freude, wenn der Ball durch den Ring fliegt oder einer der Kegel abgeschossen wird. „Wir haben immer eine Station dabei, die etwas mit dem Ball zu tun hat“, beschreibt Marion Haunschild den Aufbau des Pacours. Die Kinder sollen dabei spielerisch lernen, den Ball zu fangen oder ein bestimmtes Ziel zu treffen.

Mehr Zeit für Bewegung

Die Resonanz auf das neue Angebot ist groß. Bei den zwei bisher abgehaltenen Trainingseinheiten waren über 20 Kinder aus ganz Lörrach und Umgebung dabei. Wobei das Wort Trainingseinheit nicht ganz den Kern der Stunde trifft. Denn es ist eher ein spielerisches Miteinandern in der Halle. Die Kinder kennen sich zum größten Teil aus dem Kindergarten oder dem privaten Umfeld.

„Ich habe gesagt, dass ich als ehemaliger Sportlehrer das Ganze unterstütze. Aber ich halte mich bewusst im Hintergrund. Ich gebe gerne Ratschläge und helfe beim Aufbau“, erklärt Winfried Haunschild. „Der Rest ist die Verantwortung der Jugend.“ Mit ihrer Idee ist die HSG Dreiland durchaus in eine Nische vorgedrungen. „Gerade in den Coronazeiten wird nicht viel für die Drei- bis Sechsjährigen angeboten“, sagt Marion Haunschild, Ehefrau von Nils. Früher hat das Mutter-Kind-Turnen immer ein Bundesfreiwilligendienstleister (kurz: Bufdi) übernommen. Doch seit dem Ausbruch der Pandemie fiel dieses Angebot quasi flach.

Eltern dürfen zuschauen

Für das Mutter-Kind-Turnen hat sich mittlerweile eine Mutter als Betreuerin gefunden. Daher hat sich die Familie Haunschild dazu entschlossen, das Kinderturnen betreuerisch zu übernehmen. Noch sitzen die Eltern am Rand der Sporthalle, um einen Eindruck vom Treiben in der Halle zu bekommen. In ein paar Wochen sollen dann die Zuschauerplätze nach oben verlagert werden. „Im Kindergarten sid die Kinder ja auch alleine“, sagt Nils Haunschild. Bei dem Spaß, den die Kleinen aber derzeit haben, werden sie ihre Eltern kaum vermissen.