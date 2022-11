Handball Wieder gegen Wundertüte

Ähnlich wie bei den Herren hat Leuchtmann in der Vorbereitung vor allem an den Leistungen in der eigenen Abwehr gearbeitet. „Da standen wir in den letzten Spielen nicht kompakt genug“, so der Trainer. „Wir haben gegen die SFE zwar nur 17 Tore bekommen, haben aber trotzdem viele Eins-gegen-Eins-Duelle verloren und standen im Verbund nicht richtig“, lautet seine Kritik am Defensivverhalten.