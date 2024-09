Das Glück ist den Basler Handballern zum Start in diese Saison keinesfalls hold. Bereits unter der Woche mussten sich die Basler Sekunden vor Schluss gegen den TSV St. Otmar St. Gallen geschlagen geben. Noch dramatischer wurden es am Samstagabend im Rankhof: Da kassiert man praktisch mit der Schluss-Sirene den entscheidenden Gegentreffer gegen den BSV Bern und muss erneut mit einem harten Nackenschlag und ohne Punkte das Feld räumen. Dabei zeigte das Team von Thomas Haegeli – insbesondere in der ersten Halbzeit – die bislang beste Leistung in dieser Saison. Die Leidenschaft, Konzentration und Bissigkeit stimmte an allen Ecken. Nach der bitteren Niederlage in der Ostschweiz unter der Woche wollten die Basler unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren und scheiterten dabei nur knapp. Der RTV 1879 Basel kriegt in diesen ersten Spielen im Schweizer Handball-Oberhaus knallhart aufgezeigt, dass man nichts geschenkt bekommt – selbst wenn man über weite Phasen des Spiels das bessere Team ist. Am Ende zählt nur das Score. Damit muss Schwarzweiß weiter auf die ersten Punkte in dieser Spielzeit warten. Mit einer Einstellung und Leistungssteigerung wie heute, ist das aber nur eine Frage der Zeit. Die nächste Chance bietet sich den Baslern am Sonntag, 15. September, auswärts in Kreuzlingen.