Handball: „Wir haben es nicht auf die Platte gebracht“

„Wir wurden Viertletzter, da gibt es wirklich nicht viel Positives zu berichten. Vielleicht nur, dass wir am Ende nicht abgestiegen sind“, ist Schönmüller ehrlich. Fast bis zum Ende steckte die HSG im Abstiegssumpf. Vergangene Runde noch in der Aufstiegsrelegation aktiv, musste heuer kräftig gezittert werden.

Am Ende war es die urplötzliche und völlig überraschende Rücknahme der Punktabzüge aufgrund fehlender Schiris, die der Verband kurz vor Saisonende bekannt gab, die das HSG-Leben im Tabellenkeller etwas angenehmer gestaltete. Und auch der Last Minute-Punktgewinn in Steißlingen vier Spieltage vor Schluss war Gold wert. „Das hat uns viel gebracht. Denn so wurde das Spiel am letzten Spieltag in Oberhausen nicht zum alles entscheidenden Duell“, weiß Schönmüller.