Handball-WM Olympia im Blick: DHB-Frauen suchen den "Reset"-Knopf

"Wir dürfen jetzt nicht in Trauer verfallen oder in Selbstmitleid versinken, sondern müssen wieder in den Kampfmodus schalten", forderte der Bundestrainer am Tag nach der 20:27-Klatsche gegen Schweden im WM-Viertelfinale.

Auch wenn es sich für den Großteil der Spielerinnen nach dem verpassten Einzug ins Halbfinale so angefühlt haben dürfte - das Turnier in Skandinavien ist für die DHB-Auswahl nicht vorbei. Von Platz fünf bis Platz acht ist noch alles möglich. Zwei Siege zum Abschluss wären nicht nur für die Stimmung hilfreich, sondern auch, um sich beim Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr 2024 in eine vermeintlich leichtere Gruppe zu spielen. "Ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die uns mit Mut in die nächsten Tage blicken lässt", befand Sportvorstand Axel Kromer.