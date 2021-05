Handball Zeit des Abschieds ist gekommen

Es war ein besonderer Abend in der Gerhard-Graf-Sporthalle in Freiburg. Dass an diesem Tag ein Handballspiel stattgefunden hatte, dass die Red Sparrows sich auch am 26. Spieltag für ihre kämpferischen Leistungen in der ganzen Saison nicht belohnten, und dass die Freiburgerinnen trotz Halbzeitführung das Spiel am Ende nicht gewinnen konnten, war schon kurz nach Schlusspfiff zur Nebensache geworden.

Als die Gäste aus Solingen ihren verdienten Auswärtssieg feierten und Vanessa Brandt sich die Krone der Torschützenkönigin aufsetzte, lagen sich die Red Sparrows in den Armen und feierten auf ihre Art und Weise.