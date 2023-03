Handball Zielwasser dringend benötigt

So war das Offensivspiel gegen den Tabellenführer oft zu eindimensional, waren die Aktionen vom Gegner leicht zu durchschauen. Geschuldet ist dies vor allem der wechselnden Trainingsbeteiligung. In den letzten Wochen war die HSG nur selten in der Lage, mit dem kompletten Personal zu trainieren und sich entsprechend auf die Partien vorzubereiten. Was folgte, waren dann auch verdiente Niederlagen.