Handball Zwei Derbys in zwei Tagen

„Im Prinzip sind wir schon Favorit, aber nachdem Todtnau am Wochenende zwei Mal gewonnen hat, haben sie durchaus einen Lauf“, so Haunschild. Dass die Partie in Todtnau stattfindet, sieht Haunschild als weiteren Vorteil für die Gastgeber.

Dass seine Mannschaft spielerisch noch nicht das Niveau der Teams von der Tabellenspitze hat, weiß Felix Hodapp. So sah er am vergangenen Wochenende im spielerischen und technischen Bereich noch Potenzial zum Ausbau der Fähigkeiten. Aber das Selbstvertrauen seiner Spieler ist nach den beiden Erfolgen ein ganz anderes. Zudem stimmt auch die Physis seiner Spieler, so dass die Gäste aus Weil einen heißen Tanz in der Silberberghalle erwarten dürfen.

Für Zuschauer ab 18 Jahren gilt die 2G+-Regel. Die Silberberghalle darf nur noch mit einem Impfnachweis oder Genesenen-Nachweis (technisch mit QR-Code scanbar - gelbes Impfbuch nicht zulässig) betreten werden. Personen, die nicht unter die unten aufgeführten Ausnahmen fallen, müssen zusätzlich noch einen tagesaktuellen Schnelltestnachweis vorlegen. Die Nachweise werden in Verbindung mit dem Personalausweis kontrolliert.