Handel Amazon schließt Logistikzentrum Brieselang nahe Berlin

Gleichzeitig kündigte Amazon an, in den kommenden drei Jahren zwei neue Logistikzentren in Deutschland mit "rund 2000 attraktiven neuen Arbeitsplätzen" zu schaffen. Mit den Mitarbeitern in Brieselang sollen Möglichkeiten ausgelotet werden für einen Wechsel an andere Amazon-Standorte in Deutschland.

Das Logistikzentrum Brieseland wurde 2013 eröffnet. Dort sind rund 600 Mitarbeiter beschäftigt. Begründet wird die Schließung mit dem "relativ alten Gebäude", das nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht werden könne. Dieses Bestandsgebäude biete keine Möglichkeit für eine Weiterentwicklung.