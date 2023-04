Die Vor- und Nachteile des Einstiegs seien der deutschen Seite "sehr

klar", sagte der Sprecher. China hoffe, dass es eine "objektive,

rationale Betrachtung unserer praktischen Kooperation" gebe. Die

deutsche Seite solle ein faires und "nicht diskriminierendes"

Geschäftsumfeld für chinesische Firmen schaffen, sagte Wang Wenbin.

Das Streitthema überschattet auch den laufenden Antrittsbesuch von

Außenministerin Annalena Baerbock in China. Die Grünen-Politikerin war am Donnerstag zunächst zur ersten Station ihrer Visite in der

Metropole Tianjin eine Autostunde von Peking entfernt eingetroffen.

Am Freitag sind ihre politischen Gespräche in Peking geplant.