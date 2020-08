Handel mit Plagiaten Sand im Getriebe: Wie der Zoll gegen Produktpiraterie kämpft

Die modernen Piraten von heute bringen gefälschte Waren in Umlauf und schädigen so vor allem die Hersteller der Originale. Das Geschäft läuft in einer globalisierten Welt wie geschmiert. Doch hin und wieder gerät Sand ins Getriebe - vor allem wenn clevere Zöllner Witterung aufnehmen.

So wie unlängst am Flughafen Leipzig/Halle. Dort fand der Zoll in zwei Sendungen aus Hongkong insgesamt 400 gefälschte Luxusuhren eines namhaften Herstellers. Sie waren an einen Empfänger in Großbritannien adressiert. Der auf den Zollpapieren angegebene Warenwert der Imitate lag bei 1,25 Dollar (rund 1,06 Euro) pro Uhr. Im Original hätte jede Uhr etwa 15.000 Euro gekostet, womit der Wert beider Pakete ohne Fälschung bei sechs Millionen Euro gelegen hätte. "Das Gewicht der Sendung und der angegebene Wert passten nicht zusammen und waren verdächtigt", sagt André Jung vom Zollamt Flughafen Leipzig.