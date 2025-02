Wie andere Konsumgüterhersteller hat Nestlé in den vergangenen Jahre die Preise erhöht, um gestiegene Rohstoffkosten an Kunden weiterzureichen. Doch angesichts der Inflation setzen Verbraucher vermehrt auf günstige Eigenmarken von Einzelhändlern oder kaufen beim Discounter. Damit wird es für den Produzenten von Marken wie Kitkat, Maggi und Nespresso schwerer, gestiegene Kosten weiterzugeben.

Kommen kleinere Verpackungsgrößen?

Deutschland-Chef Alexander von Maillot sagte in Frankfurt, er erwarte weiter hohen Kostendruck etwa bei Kaffee und Kakao. Man wolle unverändert nicht alle Preissteigerungen an Kunden weitergeben. Er kündigte höhere Investitionen in Werbung an. Kleinere Verpackungsmengen wie bei Konkurrenten, um Preissteigerungen aufzufangen, schloss er nicht aus.