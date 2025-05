Washington - US-Präsident Donald Trump spricht nach der mit China vereinbarten Senkung der gegenseitigen Zölle von einem "vollständigen Neustart" mit dem Land. Die Gespräche in Genf am vergangenen Wochenende bezeichnete Trump am Montagvormittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington als "sehr freundlich", die Beziehung zu China als "sehr, sehr gut". Er werde mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprechen, kündigte Trump an - "vielleicht am Ende der Woche".