Handelskonflikt USA-EU: Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risiken

Smith kündigte an, Microsoft werde seine Rechenzentrumskapazität in Europa in den kommenden zwei Jahren um 40 Prozent erhöhen. "Zusammen mit unseren jüngsten Baumaßnahmen werden die Pläne, die wir heute ankündigen, unsere Rechenzentrumskapazität in Europa zwischen 2023 und 2027 mehr als verdoppeln." Dies wird zu einem Cloud-Betrieb in mehr als 200 Rechenzentren auf dem gesamten Kontinent führen.