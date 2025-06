Handelskonflikt: Verband: Höhere US-Zölle auf Aluminium treffen Branche

US-Präsident Donald Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Auch die Zölle auf Aluminium sollen auf 50 Prozent verdoppelt werden. Die neuen Sätze sollen an diesem Mittwoch in Kraft treten.

Nach Darstellung des Verbandes beträgt die absolute Höhe der deutschen Aluminium-Exporte in die USA rund 51.000 Tonnen beziehungsweise zwei Prozent der jährlichen Produktion in Deutschland. "Dies scheint gering, jedoch treffen die Maßnahmen die Industrie in einer ohnehin angespannten Lage", hieß es bei Aluminium Deutschland. "Zudem wird mit der neuen Eskalationsstufe die Unsicherheit für die Unternehmen noch einmal deutlich erhöht."