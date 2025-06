Verärgert über Pekings Rohstoffpolitik ist vor allem US-Präsident Donald Trump. Nach einem Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping am Vortag sagte er ohne Nennung weiterer Details, es solle keine Probleme mit den seltenen Erden mehr geben. China hatte Gespräche über seltene Erden in seiner Mitteilung nach dem Telefonat nicht erwähnt. Das Außenamt in Peking kommentierte die Äußerungen Trumps nicht und verwies auf die bisherige Haltung der Volksrepublik zu dem Thema.