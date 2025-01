Handynutzung: Mobilfunk-Datenvolumen an Silvester zieht kräftig an

Beim Konkurrenten Vodafone waren es Firmenangaben zufolge drei Millionen Gigabyte Daten, was einem Plus von 20 Prozent entsprach. O2 Telefónica vermeldete 5,5 Millionen Gigabyte (plus 25 Prozent). Schon in den Vorjahren ging es - unterbrochen von einer Corona-Delle - nach oben, dieser Trend setzte sich fort. Vor fünf Jahren - also in der Silvesternacht 2019/20 - hatte beispielsweise O2 nur 1,1 Millionen Gigabyte transportiert, seither hat sich dieser Wert verfünffacht.

Ein Grund für den Anstieg ist die erhöhte Nutzung von Datendiensten wie WhatsApp, FaceTime oder Signal, über die Anrufe im reinen Audioformat oder als Video geführt werden. Hinzu kommt, dass viele Menschen nicht bloß Fotos, sondern immer häufiger Videos verschicken und dass ihr genutztes Silvester-Datenvolumen dadurch steigt.