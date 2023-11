Hannover: Verfahren gegen Goecke nach Hundekot-Attacke eingestellt

Nach der Tat hatten sowohl die betroffene Ballettkritikerin Wiebke Hüster als auch die "FAZ" Anzeige gegen Goecke gestellt. Mit dem Ausgang des Verfahrens zeigte sich die Tanzkritikerin zufrieden. "Für mich ist alles in Ordnung, so wie es ist", sagte Hüster der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Ein zivilrechtliches Verfahren strebe sie nicht an. "Ich will kein Geld von Marco Goecke", sagte sie. "Was immer er mir hätte zahlen müssen, hätte ich sowieso gespendet. Ich habe absichtlich darauf verzichtet. Geld zu spenden ist schön - aber möchte ich mir dafür dieses Verfahren zumuten? Dann hätte ich Marco Goecke noch einmal begegnen müssen. Und das möchte ich nicht."