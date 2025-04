Hantelbank statt Mannschaft Körper als Visitenkarte - Jugendliche strömen in Muckibuden

Die Deutsche Sportjugend (dsj) im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) kam in der 2023 vorgestellten Datenerhebung "MOVE" zum Ergebnis, dass Kraftsport inzwischen zu den am häufigsten ausgeübten Sportaktivitäten bei 13- bis 17-Jährigen zählt. 43 Prozent der Jungen und 12 Prozent der Mädchen dieser Altersgruppe spielen demnach Fußball, 18 Prozent der Jungen und 23 Prozent der Mädchen schwimmen - und 29 Prozent der Jungen sowie 24 der Mädchen widmen sich in ihrer Freizeit Kraft- und Fitnesssport. Der Anteil an Sportvereinsmitgliedern bei Heranwachsenden ist den Daten zufolge in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken.

Interesse Jüngerer wächst

Vom Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) heißt es, das Interesse in jüngeren Altersgruppen nehme seit Jahren kontinuierlich zu. In Deutschland ist der Abschluss eines eigenen Fitnessstudio-Vertrags meist ab dem 16. Lebensjahr möglich. Engmaschige Betreuung ist dabei nicht immer gegeben - und genau dann wird es riskant. Denn angespornt von den muskulären Versprechungen markiger Sixpack-Influencer streben Teenager eher nicht danach, ihre Knochendichte zu verbessern oder Grundlagen fürs gesunde Altern zu schaffen: Es geht um sichtbare Muskeln, und das möglichst schnell.

"Da ist auch so mancher Erwachsene nicht sonderlich vernünftig", sagt Kleinöder. "Wenn ich aber direkt mit hochintensivem Training loslege, obwohl mir die körperlichen Grundlagen fehlen, dann geht das schief." Und wirklich bewegungsbegabt seien leider nicht mehr arg viele Kinder. Dann direkt so viel wegstemmen zu wollen wie nur möglich, könne Strukturen wie dem unteren Rücken, Schultern, Knie- und Sprunggelenken schaden. Neben der allmählichen Belastungssteigerung sei die Präzision beim Ausführen wichtig. "Ohne viel Vorerfahrung oder einen Trainer, der da ständig schaut und korrigiert, ist das kaum hinzubekommen."