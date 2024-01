„Harmonie“ Hasel: Neuer Dirigent dringend gesucht

Rückblick

Aufgrund enger Besetzung und Krankheitsausfällen mussten zwei geplante Anlässe ausfallen. Dennoch fanden diverse Auftritte im Dorf, vor allem bei Gottesdiensten und Ständchen, aber auch bei der Adventsfeier der Senioren statt. Ein großer Erfolg war das Oldtimertreffen im September, schreibt der Verein im Nachgang.

Die bisherige Dirigentin Isabella Senger hat ihr Amt zum Ende des Jahres niedergelegt. Vier Jahre hat sie den Verein musikalisch geleitet und dabei von Anfang an klar gesagt, dass dies nur eine Übergangslösung sein könne. Der stellvertretende Vorsitzende Erich Linsin merkte an, dass er das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachte. Man müsse nun einen neuen Dirigenten suchen, was keine leichte Aufgabe sei, aber gleichzeitig habe man eine Aktivmusikerin mehr in den eigenen Reihen, was bei der kleinen Zahl an aktiven Musikern ein großes Plus sei. Isabella Senger wird ab sofort das Aktivorchester wieder am Tenorhorn verstärken.