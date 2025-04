Harmonika-Orchester: Das Publikum ist zurück

Rückblick: Nach dem Willkommensgruß der zweiten Vorsitzenden Sabrina Voithofer – die Vorsitzende Nadja Häusler befindet sich derzeit in Babypause – gab Schriftführerin Tanja Winkler einen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2024 mit etlichen Veranstaltungen. Bei Auftritten in Weitenau, Steinen, Sallneck und den Kirchen in Endenburg und Wies wurden die Gäste musikalisch unterhalten.

Sie berichtete vom traditionellen Pfingstfest, das gegenwärtig im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Es lockte am Pfingstsonntag viel Publikum in die Festhalle in Endenburg, die Tanzveranstaltung am Pfingstsamstag mit der Partyband „Matzepan“ sei hingegen weniger gut besucht gewesen, was sich aber nicht negativ auf die Stimmung ausgewirkt habe.