Harmonika-Orchester Schopfheim: In Harmonie vereint

Ehrungen

Die Ehrungen des DHV wurden vom Bezirksvorsitzenden Dietmar Fink überreicht. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Isabell Eisele und Anita Wohlschlag geehrt. Auf 30 Jahre kann Barbara Weiß zurückblicken. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten die Brüder Markus und Peter Weiß eine Urkunde. Bettina Knittel erhielt für 50-jährige Mitgliedschaft eine Ehrung.

Ausblick

In den kommenden Monaten stehen einige Termine an. So findet das Jahreskonzert mit einem abwechslungsreichen Programm am 5. Mai in der Stadthalle Schopfheim statt. Beim Städtlifescht im Juni gibt es wieder die Harmonika-Wurst und das Rettichfest des Städtlizinkens am 21. Juli wird mit einem Unterhaltungsprogramm bereichert. Außerdem ist ein Auftritt in einem Altenheim geplant.

Auf einen Blick – Harmonika-Orchester Schopfheim

Vorsitzende:

Tanja Kupferschmidt Mitglieder:

99, davon 21 Aktive, zwei Schüler und vier „Funtasten“