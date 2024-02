Harry Potter: Oliver Masucci hat vor großen Auftritten oft Alpträume

Das sei auch jetzt wieder so, vor seiner Gastrolle als Hogwarts-Lehrer Snape im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind", sagte der in Stuttgart geborene Masucci der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dort wird das Stück im Mehr!-Theater im Großmarkt zu sehen sein. "Seit etwa zwei Monaten habe ich Alpträume, dass ich irgendwo unter den Katakomben des Großmarktes verloren gehe oder das Textbuch noch nicht gelernt habe und dann Leute kommen und sagen 'Du musst jetzt raus!'"

Das seien die typischen Alpträume, die jeder Schauspieler hat. "Die kennen - glaube ich - alle, die Theater spielen. Auf die Bühne müssen und nicht wissen, was man machen muss. Das ist der absolute Horror." Das habe er in den vergangenen Wochen bestimmt fünf- oder sechsmal geträumt. "Ich bin immer schweißgebadet aufgewacht."