Deutschland Arbeitgeber lehnen Bürgergeld ab

Die Lage habe sich durch die aktuellen Krisen geändert. Kampeter verwies auf den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen. "Wir hecheln von Rekord zu Rekord bei den offenen Stellen." Da wäre das geplante Bürgergeld "eine arbeitsmarktpolitisch fatale Wegmarke". Bei einer Umsetzung der Pläne würden keine Brücken ins Arbeitsleben, sondern in das Transfer- in das Arbeitslosensystem geschlagen, so Kampeter. "Das ist das Gegenteil, was erforderlich ist." Heils Vorschlag kritisierte er als Rückfall in die 80er und 90er Jahre.

Vermögen bis 60.000 Euro sollen nicht angetastet werden

Die Einführung des Bürgergelds zählt zu den wichtigsten sozialpolitischen Vorhaben der Ampel-Koalition. Heil will weniger strenge Auflagen für die Leistungsbeziehenden als beim derzeitigen Hartz IV. So sollen in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezugs die tatsächlichen Wohnkosten anerkannt und Vermögen bis 60.000 Euro nicht angetastet werden. Innerhalb einer sechsmonatigen "Vertrauenszeit" sind zudem keine Kürzungen bei sogenannten Pflichtverletzungen geplant. Das gilt etwa, wenn Arbeitsangebote nicht angenommen oder nicht wie vereinbart Bewerbungen geschrieben werden.