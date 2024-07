Hasel: 60 Stände über das ganze Dorf verteilt

Vor der Haustüre

Also legte Klumpp-Guthardt los, überlegte sich ein Prozedere für den Dorfflohmarkt und schrieb eine Übersicht für die Dorfbewohner. „Jeder macht vor seiner eigenen Haustüre einen Stand und kann dort verkaufen“, schildert sie. Sie verteilte die Schreiben für die Anmeldung mit der Info über fünf Euro Anmeldegebühr. Die Haslerin berichtet, dass sie von der Gebühr ihre Auslagen wie Papier und Druckerpatrone bezahlt, ein Großteil aber an die örtlichen Vereine gespendet werden soll. Mit der Anmeldung konnten die Flohmarktteilnehmer angeben, an wen die Spende nach der Veranstaltung gehen soll. Darunter sei beispielsweise der Kindergarten, die Schule, der Tennisclub oder die Feuerwehr gewesen. Die Spenden werden dann anteilsmäßig nach Häufigkeit der Nennung in den Anmeldungen verteilt. Nun können die Gäste also 60 Stände auf dem Dorfflohmarkt besuchen. Meist werden dort gewöhnliche Flohmarkt-Artikel wie Antikes oder Selbstgebasteltes angeboten, „aber es sind auch ein Rasenmäher oder Fahrräder dabei“, betont Klumpp-Guthardt. Was sie aber besonders erstaunt und gefreut habe: Viele Teilnehmer wollen nicht nur einen Flohmarktstand machen, sondern bieten auch Speisen wie Kuchen, Waffeln, Grillwurst oder Salate an.