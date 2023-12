Hasel: „Adventszauber“ lockt Besucher

Klein und Groß ließen es sich schmecken, ob nun im Stehen oder im Sitzen. Von der Grillwurst in der Hand bis zum vollen, leckeren Teller war alles dabei. Essen fassen, hieß die Losung am Nachmittag. Jemand hielt zwei Plätzchentüten für Daheim in Händen. Jemand jonglierte mit drei Bechern Glühwein durch die Massen, gefolgt von jemandem mit vier Bechern. Ein kleiner Zeigefinger, der zu einem niedlichen Mädchen gehörte, erinnerte Papa nachdrücklich an den Nutella-Crêpes – wobei der nur ein ruhiges Plätzchen suchte. Es gab Kinderpunsch und Kuchen.

„Häxentraum“

Zum Zwecke des Nachspülens und Einheizens stellten sich die Älteren bei den Organisatoren an: den Mühli-Häxe. Um Finanzchef Holger Trefzer wuselte ein Team, das den „Häxentraum“ an Frau und Mann brachte: Winzige Gläser, in die Sauerkirschlikör, Glühwein und ein gut gemeinter Sahne-Siphon-Schuss passten. Achtmal bitte!