Hasel Als Krankenschwester segensreich gewirkt

Rosa Marie Güdemann konnte diese Ausbildung am Diakonissenhaus in Freiburg absolvieren. Nach weiteren Stationen arbeitete sie in den 60er Jahren fast ein Jahrzehnt am Schopfheimer Krankenhaus. In dieser Zeit konnte sie mit Unterstützung der Eltern daheim in Hasel ein kleines Eigenheim beziehen, und in dieser Zeit lernte sie auch den damaligen Gersbacher Bürgermeister Ernst Greiner kennen und lieben. Dieser war Patient im Schopfheimer Krankenhaus.