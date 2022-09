Hasel „Als Quereinsteigerin sieht man vieles anders“

Motiviert ist Melanie Kohlbrenner in jedem Fall. „Hasel ist für mich mehr als mein Wohnort. Ich bin in Hasel daheim. Hier bin ich geerdet, kann auf einem langen Spaziergang durch unser Dorf durchatmen.“ Sie sei noch jung und frisch genug, sich mit ganzer Kraft einer neuen Herausforderung zu stellen und diese Chance zu nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kandidatin, die betont, dass ihr Hasel am Herzen liege. „Hasel und die Menschen sind es wert, sich reinzuknien, die Ärmel hochzukrempeln und kräftig anzupacken.“

In erster Linie zähle für die Wähler, ob sie als Bewerberin die Voraussetzungen für ein solches Amt mitbringe. Durch ihre berufliche Laufbahn habe sie eine breite Wissensbasis erwerben können, heißt es in der Mitteilung. „Das deutsche Recht begleitet mich von Anfang an, die Verwaltungstätigkeit seit nunmehr neun Jahren.“ Als Quereinsteigerin sehe sie viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel, was, so Melanie Kohlbrenner, ein Vorteil sei. Wer Kommunalpolitik als Bürgermeisterin in Hasel machen und gestalten wolle, der müsse sich umfassend engagieren. Es gelte, einen langen Atem zu zeigen und beharrlich zu sein.