Hasel An vier Tagen steht die Welt in Hasel kopf

48 Cliquen haben zugesagt

Umzugschef Rainer Rödel liegen die Anmeldungen von 48 Cliquen und Zünften sowie Guggemusiken aus dem südbadischen Raum vor, so dass über 1200 Närrinnen und Narren an diesem Sonntag Hasel zu einem Zentrum buurefasnächtlichen Treibens machen werden.

Nach dem Umzug durch die Wehrer Straße, die Hauptstraße, die Schulstraße und wieder die Hauptstraße ist noch lange nicht Schluss, denn das Narrendorf hat weiter geöffnet für aktive Umzugsteilnehmer genauso wie für die vielen erwarteten Zuschauer.

Mit dem Heringessen am Montag, 27. Februar, geht die „Habufa“ dann schon zu Ende. Die sauren Teile mit entsprechenden passenden Beilagen serviert man ab 11 Uhr im Gemeindesaal. Vor dem Gemeindesaal startet um 14.11 Uhr der Kinderumzug mit anschließendem Kinder-Tratschen sowie Fasnachtsabschluss im Gemeindesaal. Das Fasnachtsfeuer am Samstag darauf, also am 4. März, liegt in den Händen der Hasler Feuerwehr.