Auf der K 6338 in einer Kurve zwischen Kürnberg und Hasel haben sich am Sonntag, gegen 9.40 Uhr, ein Auto einer 46-Jährigen und ein unbekanntes Motorrad gestreift, teilt die Polizei mit. Das Motorrad war in einer Gruppe unterwegs. Der Motorradfahrer war danach ins Straucheln geraten, brachte die Maschine wieder unter Kontrolle und fuhr in Richtung Kürnberg weiter. Am Auto wurden der Außenspiegel, Kotflügel und der Scheinwerfer beschädigt. Auch das Motorrad dürfte ramponiert worden sein. Es könnte sich um eine rote Maschine gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 07761/ 934-0.