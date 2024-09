Hasel: Begegnungsbahnhof erhält „Chill-Area“

„Wir sind schwer am Schaffen“, ruft Hausverwalter Fritz Schmidt am Donnerstagnachmittag mitten auf Wiese ins Telefon, um über eine Säge zu verhandeln – das zweiwöchige internationale Baucamp im „Begegnungsbahnhof Hasel“ neigt sich dem Ende zu, und es wurde wahrlich schwer geschafft. 13 Freiwillige aus Deutschland, Belgien und Tschechien sorgten auch in diesem Sommer dafür, dass der besondere Ort am Dorfrand noch ein bisschen attraktiver wird.