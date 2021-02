Hasel Bewusst auf Ersatz verzichtet

Vorsorglich hat die Habufa aber ihre Internet-Präsenz schon auf März 2022 ausgerichtet. Da gibt es etwa die „Stellen-Ausschreibung“ für den Hasler Buurefasnachts-Prinz, eine Anmelde-Plattform für den Umzug am 6. März und den Hinweis auf die geplanten Veranstaltungen. Am „SchmutzigeBuure-Dunschdig“, 3. März, soll demnach der Hemdglunki-Umzug mit Guggemusik-Begleitung und anschließendem Glunkiball stattfinden, am Freitag, 4. März, dann der traditionelle Tratschobe, am Samstag, 5. März, die Partynacht und am Sonntag, 6. März der große Habufa-Umzug mit Narrendorf und Guggekonzert davor und im Anschluss.

Am Montag, 7. März wird es nach derzeitigem Stand zuerst ein Heringsessen im Gemeindesaal mit Schlüsselrückgabe an Bürgermeister Helmut Kima geben und anschließend den Kinderumzug und das Kinder-Tratschen. Und am Samstag, 12. März 2022, wird die Hasler Feuerwehr nach Möglichkeit wieder ein Buurefasnachtsfeuer veranstalten.