Ein Brand auf einem Freisitz hat am Donnerstag auf die Fassade eines Einfamilienhauses übergegriffen, teilt die Polizei mit. Demnach wurde der Feuerwehr gegen 15 Uhr ein Brand in einem Garten in der Glashütter Straße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es auf einem überdachten Freisitz und das Feuer griff bereits auf die Fassade des Einfamilienhauses über. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des Schadens kann die Polizei noch nicht beziffern.