Ein Kleinbus ist laut Polizei am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der B 518 von der Straße abgekommen und in ein Maisfeld gefahren, wo er in einem Graben zum Stillstand kam. Der 22 Jahre alte Fahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Am Kleinbus entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.