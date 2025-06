Hasel: Der Krankenpflegeverein Hasel setzt auf Zusammenarbeit

Mittlerweile hat diese Pflegeaufgabe die kirchliche Sozialstation „Die Pflege“ in Schopfheim inne. Trägermitglied dieser Organisation ist die Kirchengemeinde. Der Verein trägt die jährlichen Kosten. Der Mitgliedsbeitrag reduzierte sich auf zwölf Euro. Am Eigenanteil der Pflegebedürftigen übernimmt der Verein 25 Prozent. Diese Information gab Jost im Rahmen des Kassenberichts weiter.

Möglichkeit wird genutzt

Die Beteiligung am Eigenanteil ist von den zu Pflegenden anzufordern. Eine Möglichkeit, die zunehmend genutzt werde, so Jost. In den Monaten Januar bis Mai waren für den Verein dieselben Anforderungen eingegangen, wie in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt. Der Krankenpflegeverein Hasel sieht sich nicht nur als Pflegeunterstützung. Regelmäßig organisiert er auch Vorträge rund ums Älterwerden. Zweimal im Monat sorgt er dafür, dass Interessierte im evangelischen Gemeindehaus ein Nachmittagskaffee genießen können. Die Helferinnen Irmgard und Ilse Jost sowie Christel Rudolph und Isabella Senger erhielten von Doris Schwind eine kleine Anerkennung.

Aktiv durch Vernetzung

Ein Grund für den aktiven Weiterbestand des Krankenpflegevereins Hasel sei die Vernetzung, wie Schwind gegenüber unserer Zeitung erklärt. So sei Jost zum Beispiel als treue Helferin beim Krankenpflegeverein zugleich zweite Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam füreinander, jung und alt in Hasel“. Die guten Kontakte zur politischen Gemeinde lobte Bürgermeister Frank-Michael Littwin. Gemeinderat Peter Schalajda ist Schriftführer im Krankenpflegeverein und Pfarrer Clemens Ickelheimer zweiter Vorsitzender. Erich Linsin, Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam füreinander jung und alt in Hasel“, zeigte sich auf Anfrage erfreut über das gute Miteinander der Vereine, die sich gegenseitig ergänzten.