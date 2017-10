Hasel Der Schule und dem Dorf verbunden

Von Gudrun Gehr

Die neue Rektorin Heike Grotjans ist in Hasel keine Unbekannte. Vielmehr unterrichtet sie bereits seit 17 Jahren an der Schule im Erdmannsdorf. Seit 2015 wirkte sie als kommissarische Schulleiterin. Am Freitag wurde sie offiziell in ihr Amt eingeführt.

Hasel. Die Rektorenstelle war nach dem Ausscheiden von Kurt Meier knapp 18 Monate lang unbesetzt. Da sich kein Interessent für die Stelle fand und Heike Grotjans die Grundschule erhalten wollte, ferner dem Dorf sehr verbunden ist, entschied sie sich zur Bewerbung. Am 24. Februar 2017 erfolgte die offizielle Ernennung als Rektorin.

Zur offiziellen Amtseinführung hatten sich am Freitag in der Schule unter anderem Bürgermeister Helmut Kima, Elternvertreter, Kollegen, Amtsvorgänger Kurt Meier sowie die Vertreterin des Schulamts Lörrach, Regina Höfler, eingefunden.

Die Hasler Kleinschule unterhält zwei Kombiklassen, 20 Erst- und Zweitklässler und 16 Kinder in der dritten und vierten Klasse. Die Schülerschar hatte sich mit ihren Lehrerinnen Susanne Schumacher, Alexandra Stillahn, Tamara Fässler und Henriette von Caprivi intensiv auf ihren großen Auftritt zu Ehren der neuen Rektorin vorbereitet. Unter herbstlichem Dekor präsentierte die Kinderschar temperamentvoll das Lied „Der Herbst ist da“ . Das schwungvolle „Lied vom Anderssein“, von den kleinen Darstellern mit bunten Bändern tanzend untermalt, beschrieb die Schulgemeinschaft, in die die Kinder ihre verschiedenen Talente einbringen können. Beim Lied „Hasler Grundschulrock“ beschrieben die Kinder ihren Schulalltag begeistert und bühnenreif mit einem fetzigen Rock`n`Roll, wofür es viel Applaus gab.

Stellvertretend für ihre Kolleginnen wünschte Susanne Schumacher Heike Grotjans viel Kraft und alles Gute für die Herausforderung der Leitung der Schule.

Regina Höfler vom Schulamt Lörrach gab einen kurzen Rückblick auf den beruflichen Werdegang der neuen Rektorin. Nach dem Studium der evangelischen Religionspädagogik im Jahr 1986 und der anschließenden Tätigkeit als Gemeindediakonin schlug Grotjans im Jahr 1994 einen neuen Weg mit dem Studium für das Lehramt, unter anderem mit Schwerpunkt evangelische Theologie, ein. Nach dem zweiten Staatsexamen begann sie ihre Tätigkeit als Lehrerin an der Scheffelschule in Herten. Im Jahr 2000 wechselte sie an die Schule nach Hasel.

„Die Bereitschaft, eine solche berufliche Verantwortung zu übernehmen, entspricht Ihrer Persönlichkeit. Wir schätzen Ihre Ruhe und Besonnenheit“, sagte Regina Höfler . Einfach sei ihre Tätigkeit, weil Grotjans die Schule bereits gut kennt. Schwer sei ihre Arbeit, weil in lehrgangsgemischten Klassen unterrichtet wird. Die wichtigen pädagogischen Grundsätze, die für diese anspruchsvolle Form des Unterrichtens notwendig sind, sind fester Bestandteil dieser Schule. Die Schule müsse nicht nur verwaltet und versorgt werden. „Sie müssen die Schule gestalten und ihre pädagogischen Visionen einbringen“, betonte Höfle.

Bürgermeister Helmut Kima bedankte sich bei der neuen Rektorin mit einem Blumenstrauß und meinte: „Wir sind froh, dass wir Sie als Schulleiterin gewonnen haben. Sie haben nicht nur die fachliche Qualifikation für diese wichtige Aufgabe, sondern sind auch mit ganzem Herzen bei der Sache.“ Augenzwinkernd meinte Kima: „Heike Grotjans kennt die Verhältnisse, die Schule, die Menschen und weiß wie das Dorf tickt - und trotzdem hat sie sich auf die Stelle beworben.“

Das Schlusswort gebührte Heike Grotjans, die unter dem Gelächter der Anwesenden entgegnete: „Ich habe mich nicht trotzdem hier beworben, sondern deswegen.“