Hasel: Der SV Hasel will einen Kunstrasenplatz

Verein wirbt um Spenden und Zuschüsse

Der Restbetrag von 150 000 Euro will der Sportverein bei der Gemeinde beantragen. Die Rückmeldungen aus der Fragerunde fielen positiv aus. Das dabei angesprochene Thema Hochwasser und Starkregen war seitens der für die Planung Verantwortlichen augenscheinlich schon bedacht worden. Bei einem Verein in näheren Umgebung hatte sich die Führung des SV Hasel kundig gemacht. Das Konzept beinhaltet daher entsprechende Schutzmaßnahmen. Was die Lebensdauer des Kunstrasens angeht, wurden Befürchtungen laut, das „Grün“ in 15 Jahren bereits wieder ersetzen zu müssen. Diese Sorgen teilen die Planer jedoch nicht. Bei der zu erwartenden Auslastung stünden Reparaturen oder Erneuerungen frühestens nach 25 bis 30 Jahren an, hieß es.