Hasel „Die beste Energie ist die eingesparte“

Delia Kuhnert erinnerte daran, dass Verbraucher, also auch die Kommunen, seit 2020 verpflichtet sind, ihre Energieverbräuche zu erfassen und zu dokumentieren. Empfehlenswert sei außerdem, Einsparpotenziale zu entdecken, zu überlegen, wo die Effizienz bei den Verbräuchen verbessert werden könnte oder wo der Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Installation von Photovoltaikanlagen möglich sei. Und die Referentin appellierte daran, „Energiesparen bei allen Überlegungen in den Vordergrund zu stellen“ und betonte: „Die beste Energie ist eingesparte Energie.“

„Sind gar nicht so schlecht aufgestellt“

Möglich sei zudem auch oder gerade in Dörfern, Schule und Kindergärten „fleischreduziert zu versorgen“, Konsumgüter gemeinsam zu nutzen, defekte Geräte zu reparieren anstatt wegzuwerfen. Hof- oder Dorfläden einzurichten und unter den Bewohnern den Gedanken an „gegenseitige Unterstützung“ zu fördern.

Delia Kuhnerts Vorschlag, dass sich Hasel der Fortschreibung des interkommunalen „integrierten Energie- und Klimaschutzonzeptes“ (IEKK) des Landkreises Lörrach anschließen soll, fand Gefallen bei allen Ratsmitgliedern und selbstverständlich auch beim Bürgermeister, der es sich schließlich offiziell absegnen ließ, was er in einer Umfrage des Landratsamtes zunächst als „vielleicht“ angegeben hatte: „Hasel schließt sich dem Konzept an.“

Das einstimmige Votum fiel den Ratsmitgliedern nicht schwer, denn Helmut Kima hatte darauf hingewiesen: „Der Landkreis trägt sämtliche Kosten. Vor allem kleine Gemeinden wie die unsere können nur profitieren. Es kostet uns nichts und bringt uns nur Vorteile.“

Im übrigen werde, so Helmut Kima, der Vorschlag zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses in einer der nächsten Ratssitzungen auf der Tagesordnung stehen. Fürs Rathaus und das Bürgerzentrum rechne sich die Investition zwar nicht unbedingt, „es wird also vor allem eine politische Entscheidung fällig“, kündigte Bürgermeister Helmut Kima an, um danach aber auch daran zu erinnern, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren ihre Hausaufgaben mit Unterstützung von Energieberatern (zum Beispiel Schule, Kindergarten, Feuerwehr, Bauhof, Gemeindezentrum, Photovoltaik, Wasserkraftwerke. LED-Beleuchtung Höhle) bereits gemacht habe und schon viel von dem umgesetzt habe, was zum Klimawandel beitragen könne.

„Wir kennen unsere Problemzonen“

„Wir kennen unsere Problemzonen, sind und bleiben dran, auch ohne Datenblätter zu füllen“, sagte das Gemeindeoberhaupt und fügte hinzu: „Wir sind in vielen Bereichen gar nicht so schlecht aufgestellt.“ Und zu dieser Erkenntnis verhalf ihm sicherlich auch ein wenig der Fach- beziehungsweise Impulsvortrag, zu dem er die Klimaschutzbeauftragte Schopfheims nach Hasel geholt hatte.