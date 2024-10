Zu einem Diebstahl aus Autos kam es laut Polizei vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wie es im Polizeibericht heißt, überprüften zwei Unbekannte die Schließverhältnisse von geparkten Fahrzeugen. So an einem im Schweigmattweg geparkten VW Golf, der nicht verschlossen war. Das Auto wurde von den Unbekannten durchsucht, aber nichts daraus entwendet. Ebenso wurden am Sonntag gegen 4.20 Uhr in der Wehrer Straße zwei wohl nicht verschlossene Autos von den Unbekannten durchsucht. Aus einem Auto wurde ein Identitätsdokument entwendet. Hierbei wurden die Täter vom Fahrzeughalter gestört und verfolgt, die zwei Unbekannten konnten jedoch unerkannt entkommen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Die Polizei gibt abschließend die Empfehlung, dass man keine Wertsachen im Auto lassen und das Fahrzeug abschließen sollte.