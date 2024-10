Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mindestens zwei unverschlossene Fahrzeuge in der Hauptstraße geöffnet. Es wurden Kleingeld und eine Sonnenbrille entwendet, heißt es in einem Polizeibericht. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, hat die Ermittlungen aufgenommen.