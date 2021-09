Hasel Ehrenorden für Gründungsmitglieder

Hasel. Nach dem Willkommensgruß der Vorsitzenden Sarina Veil und dem Gedenken an zwei verstorbene Passivmitglieder ließ Schriftführerin Susanne Trefzer die beiden Geschäftsjahre 2019/2020 und 2020/2021 Revue passieren.

Die Schriftführerin erinnerte in ihrem Bericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 unter anderem an den Arbeitseinsatz beim Jubiläum des Musikvereins, der Teilnahme an einem Drachenbootrennen in Schwörstadt (Platz acht), den Jahresausflug mit Kutschfahrt und Weinprobe, die Teilnahme am Grümpelturnier des TTC Hasel, die Weihnachtsfeier unter dem Motto „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt“ und den Adventszauber auf dem Dorfplatz.