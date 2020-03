Hasel „Ein Mann mit Weitblick“

Der im Vorjahr neu gewählte Vorsitzende Martin Schick erwähnte in seinem Jahresbericht natürlich den Aufstieg der Aktivmannschaft in die Kreisliga B, dazu erfolgreiche Veranstaltungen von der Mitwirkung an der Hasler Buurefasnacht bis zur Premiere der Baden-Festmeter-Party. Im fußballerischen Bereich lobte der Vorsitzende Trainer Rolf Schwald für seine Arbeit, aber auch die treuen Fans, die den SVH bei seinen Heim- und Auswärtsspielen unterstützen.

Mit viel Eigenleistung konnte die Beregnungsanlage der beiden Plätze in Betrieb genommen werden, und die Bewirtung im Sportheim und im Sportplatzschopf läuft in Eigenregie und mit dem „Wirteteam“ um Rainer Hartl und Peter Feucht bestens, freute sich Schick in seinem ersten Tätigkeitsbericht als SVH-Chef.

Angeschafft wurden außerdem zur Entlastung von Platzwart Stefan Schaub zwei Mähroboter. Die vier Kurse im Bereich Fitness für Damen seien bei Andrea Frommherz, Claudia Franck und Mariola Lau in besten Händen und mit 40 Teilnehmerinnen bestens besucht. Den Mitgliederstand von 150 SVH-Angehörigen, darunter 20 Kinder und Jugendliche, bezeichnete Schick als sehr gut. Allerdings bestünden nach wie vor Probleme in Sachen Nachwuchsrekrutierung. Darauf ging Jugendwart Michele Pisconti ein. Er sagte, dass die Jugendarbeit im Bereich E- und D-Junioren in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein Spvgg Wehr gut laufe, man aber den Nachwuchsbereich sowohl bei den kleineren wie auch größeren Kindern ausbauen sollte. Dazu werde man im Sommer einen „Tag des Fußballs“ ausrichten, fügte der Vorsitzende an. Nachdem Trainer Rolf Schwald auf die fußballerischen Belange eingegangen war, natürlich den Aufstieg in die Kreisliga B hervorhob und auf den Klassenerhalt hoffte, konnte Kassenwart Markus Wittnebel von einem soliden Stand der Finanzen berichten. Und das wegen erfolgreicher Veranstaltungen und trotz erheblicher Aufwendungen für die neue Beregnungsanlage und die Anschaffung von zwei Rasenrobotern.

Wahlen

Bei den Teilneuwahlen wurden Holger Trefzer als zweiter Vorsitzender und Edith Geiger als Passivbeisitzerin wiedergewählt. Für den aus beruflichen Gründen ausscheidenden Spielausschuss-Vorsitzenden Stefan Schmidt fand sich kein Nachfolge-Kandidat.

Ehrungen

Es sei ihm eine ganz große Freude, Rainer Hartl, seit Jahrzehnten „Mister SV Hasel“, nach einmütigem Beschluss des Vorstands zum Ehrenpräsidenten ernennen zu können, sagte Martin Schick. Und erwähnte in seiner Laudatio auf Hartl, dass dieser als junger Zuzügler 1977 dem SV beitrat, dann von 1983 Vorstandsfunktionen inne hatte. Zuerst war er für 22 Jahre und bis 2005 Kassenwart, wechselte dann auf den Posten des ersten Vorsitzenden. Diesen hatte er 14 Jahre inne, ehe er im Vorjahr auf die Position des Schriftführers wechselte.

In all den 38 Jahren als Vorstandsmann war Hartl dazu stets ein Mann mit Weitblick, auch was Veranstaltungen außerhalb des konkret sportlichen Bereichs anging. Und in der Betreuung des Sportheims könne er in diesem Jahr mit seiner Ehefrau Angelika Silberjubiläum feiern, sagte Schick. Schon 25 Jahre und auch weiterhin sind die Hartls Gastgeber im Sportheim, lobte Schick. Dann überreichte er Geschenkkorb und Ehrenurkunde an den sichtlich gerührten, neuen Ehrenpräsidenten. Hartl sagte, dass es ihm immer viel Freude bereitet habe, für den SV und seine Mitglieder da zu sein. Er habe auch viel zurückbekommen in Form von Anerkennung in der Hasler Bürgerschaft und natürlich im SV.