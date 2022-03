Hasel Erdmannshöhle öffnet am 10. April

Zudem sind an fünf markanten Stationen übersichtliche Informationstafeln installiert worden.

Rückblick

In ihrem Bericht für das Jahr 2021 informierten die Vorsitzende Ursula Jost und Schriftführer Helmut Kima, dass pandemiebedingt in den letzten eineinhalb Jahren keine Vereinsaktivitäten stattfinden konnten.

Der Vorstand habe indessen in Telefon- und Video-Konferenzen diverse Beschlüsse gefasst. Kassenwartin Susann Saaler konnte trotz der geschilderten Flaute in Sachen Veranstaltungen und Höhlen-Besuchsbetrieb solide Zahlen vorweisen.

Wahlen

Vorsitzende bleibt Ursula Jost, neue zweite Vorsitzende für Clemens Wittwer wurde Isabella Senger. Neue Schriftführerin und damit Nachfolgerin von Helmut Kima, der dieses Amt seit der Vereinsgründung vor 22 Jahren ausübte, wurde Petra Krug. Kassiererin bleibt Susann Saaler. Als Beisitzer fungieren Frank Nüske, Angelika Feucht und Hubert Saaler. Die Kasse prüfen Clemens Wittwer und Albert Senger.

Ausblick

Bürgermeister Helmut Kima führte aus, dass die Kommune und der Höhlen- und Heimatverein zur Wiedereröffnung der Erdmannshöhle am 10. April eine wichtige Neuerung vorweisen können.

Anstelle der mündlichen Ausführungen der Höhlenführenden sind Informationen zur Erdmannshöhle neu an fünf vom Schopfheimer Grafiker Jeannot Weißenberger erstellten Tafeln ablesbar.

Der Grafiker wird in anderer Funktion auch bei der Eröffnung der neuen Höhlensaison zu Gange sein. Ab 11 Uhr unterhält er mit Bruder Christian als Duo „Knastbrüder“ mit einem Frühschoppenkonzert.

Schon am Vortag, am Samstag, 9. April, ab 13 Uhr lädt der Hohlen- und Heimatverein zur Dorfputzete ein. Auch das Grillfest beim Grillschopf an Fronleichnam, 16. Juni, hat der Verein auf der Agenda.

Die Öflinger Laienspielgruppe wird am Freitag, 18., und Samstag, 19. November, im Bürgersaal wieder mit einem Theaterstück aufwarten.

Die Hasler Erdmannshöhle ist ab 10. April in den Oster- und Pfingstferien täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Außerhalb der Oster- und Pfingstferien nur am Wochenende: Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr, in den Monaten Juli und August täglich von 10 bis 16 Uhr, ab September nur am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Letzter Einlass ist um 15.30 Uhr.