Hasel: Erinnerungen von damals geteilt

Vom Suchen und Finden

In seiner Predigt rief Pfarrer Clemens Ickelheimer unter der Überschrift „Suchen und Finden“ die vergangenen Jahrzehnte in das Gedächtnis. Suchen: der Lehrstelle, des Arbeitsplatzes, in der Partnerwahl, des Namens der Kinder, die Balance des Lebens. Aber auch das Finden: manchmal gewollt und manchmal als Zufall. Er erinnerte an die Zusage Jesu: Suchet, so werde ihr Finden: Zufriedenheit, Glück, Wohlbefinden und Harmonie. Und er erinnerte auch an die Suche nach Gott, die so unendlich viel geben kann.

Neben all den großen Dingen des Lebens und Suchens dachten die Jubelkonfirmanden aber auch an die schönen kleinen Dinge, die auch nach so vielen Jahren nicht verloren sind. Dazu zähle das verschmitzte Lächeln, der gemeinsame Scherz, den nur die Eingeweihten verstehen und die vielen Eigenheiten der Freunde von damals.