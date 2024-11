In Zusammenhang mit dem Brand eines Freisitzes in der Hasler Glashütter Straße am vergangenen Donnerstagnachmittag sucht die Polizei als Zeugen einen Radfahrer, der den Eigentümer bei den ersten Löschversuchen mit Hilfe eines Gartenschlauchs unterstützt haben soll. Der Radfahrer hatte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt. Er wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, zu melden. Durch den Brand wurde die Einrichtung des Freisitzes komplett zerstört. Auch wurden die Außenfassade des angrenzenden Einfamilienhauses sowie Teile der Fotovoltaikanlage auf dem Dach in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.