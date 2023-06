Hasel Fahrzeug überschlägt sich

Mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat sich eine 58-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Sonntag früh. Die Frau befuhr gegen 4.30 Uhr die B 518 von Schopfheim her kommend, als sie nach der Einmündung nach Hasel aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, schreibt die Polizei. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 58-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.