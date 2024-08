Hasel: Fledermäuse erschweren Bauhof-Pläne

Quartier wird regelmäßig gesäubert

Leinert ist nur unregelmäßig in Hasel, unterstützt wird sie in ihrer Arbeit von der AG Fledermausschutz BW (AGF), die jährlich im Winter die sogenannte Wochenstube, also das Quartier des Großen Mausohrs in der Kirche reinigt.

Die Wochenstube der Wimperfledermaus im alten Werkhof wird hingegen durch ehrenamtliche Helfer und dem Bauhof gesäubert.

Falls die Gemeinde keine Idee hat, wie sie das Gebäude nutzen kann, könnte dem alten Bauhof der Abriss drohen. Leinert warnt jedoch vor einem Abriss: Dann müssten sich die Fledermäuse, die sich vor ihrem Einzug in den alten Werkhof in einem Gebäude an der Hauptstraße und der Schule einquartiert hatten, erneut einen neuen Dachboden suchen.

Leinert berichtet in diesem Zusammenhang von einem Gebäude in Zarten, einem Ortsteil von Kirchzarten, das abgerissen werden musste und wo 50 Artgenossen lebten. Für die Tiere wurde dort ein Quartier auf Stelzen errichtet, das nun in den Neubau eingebaut werden soll – den Fledermäusen in Hasel sollte das erspart bleiben, findet Leinert.