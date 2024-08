Laut Gemeindeverwaltung hat sich schnell ergeben, dass Feuerwehr und Gemeinde die Anschaffung ohne Unterstützung nicht zeitnah realisieren können. Deshalb starteten Gemeindeverwaltung und Feuerwehr entsprechende Spendenanfragen. Im Rahmen der aktiven Schadenverhütung hat der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband die Unterstützung der Ersatzbeschaffung mit einem Betrag von 10 000 Euro zugesagt. Mit der Spende des Hasler Heimat- und Höhlenvereins in Höhe von 5000 Euro und den Spenden der Volksbank Dreiländereck in Höhe von 3000 Euro sowie der Sparkasse Wiesental in Höhe von 1500 Euro konnte die Beschaffung letztlich angegangen werden. Die Feuerwehr Hasel kann seit Ende Juni ein zeitgemäß und vollumfänglich ausgestattetes Mannschaftstransportfahrzeug ihr Eigen nennen. Nun erfolgte im Kreis der Feuerwehrkameraden und vor Vertretern des Gemeinderats die symbolische Scheckübergabe. Bürgermeister Frank-Michael Littwin und Feuerwehrkommandant Manuel Häfele dankten den Vertretern der Spender für die großzügige Unterstützung und der damit verbundenen Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit, die durch die Wehr geleistet wird.