Hasel Gemeinde freut sich über 20 000 Gäste

Hasel (jw). Aus Anlass des Saisonabschlusses bei der Erdmannshöhle trat der Chor „In Takt“ aus Efringen-Kirchen auf.

Im „Tempel“ mit seiner ungewöhnlichen Kulisse aus Höhlengestein galt es für die Besucher eng zusammenzurücken, denn der Andrang war groß. Die Gemeinde war mit der Besucherzahl während der Saison zufrieden. Bürgermeister Helmut Kima freute sich über 20 000 Gäste, ein Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Die vielen Gäste machten - ohne größere Zwischenfälle - Ausflüge in die Tropfsteinhöhle. Ein Dank erging in diesem Zusammenhang an das achtsame Personal und die Höhlenführer. 2016 habe die Besucherzahl sogar um etwa 1000 höher als der Durchschnitt gelegen.

Einen nicht unwesentlichen Anteil an der außerordentlichen musikalischen Darbietung zum Saisonabschluss hatte Edith Lohmüller. Im Verlauf des Konzertabends bat Bürgermeister Kima Edith Lohmüller, sich ins Zentrum des „Tempels“ zu begeben.

Die Mitarbeiterin der Gemeinde sei länger als er in der Gemeinde tätig, sagte Kima Als „gute Seele“ habe sie vor 19 Jahren die Höhlenkonzerte zu Beginn und zum Abschluss der Saison ins Leben gerufen und organisiert. Ende des Monats werde sie den Ruhestand antreten. Edith Lohmüller wurde mit Dank für ihre Arbeit und einem gebührenden Applaus seitens der Besucher verabschiedet.

Für eine Stunde gehörte die Höhlenbühne dem Chor „In Takt“. Dieser unterhielt mit besinnlichen und schwungvollen Liedern die Zuhörer. Bereits vor fünf Jahren hatte der gemischte Chor hier seinen ersten Auftritt. Dessen Dirigentin Susanne Lesnarowski-Koc vergaß in ihrer Ansprache nicht, die Erdmännchen und Erdweibchen und die Fledermäuse zu erwähnen. Diese spielen in alten Sagen der Hasler Höhle eine Rolle.

Mit kleinen Geschichten leitete sie die einzelnen Gesangsstücke unter dem Motto „Pop, Jazz und Schlager“ ein - modernes Liedgut, vorgetragen vor ungewöhnlicher Kulisse. So bei Michael Jacksons „Earth Song“ oder den melancholischen „Angels“ von Robbie Williams.

Die Gleichförmigkeit des Alltags wird in „Mad World“ gesanglich beklagt, verbunden mit dem Verlangen nach Veränderung. „I’m a train“ begeisterte das Publikum, und hingebungsvoll wurde mit unterstützender Gestik „Applaus, Applaus“ gesungen. „Don’t stop me now“, ein rhythmischer Klassiker von „Queen“, war als nächstes an der Reihe. Als neues Lied im Programm wurde „So soll es sein, so soll es bleiben“ angekündigt. Viel Applaus gab es für die Interpretation von „Major Tom“, das Raumschiff, das völlig losgelöst abhebt, schwer vorstellbar in dieser Atmosphäre.

Zum Abschied sang der Chor ein Lied aus Schweden „Limu Limu Lima“ und als Zugabe einen Song aus Tansania.

Anschließend gab es noch einen Umtrunk für die Sängerinnen und Sänger, und die legendären Häppchen, vorbereitet von Mitgliedern des Höhlen- und Heimatvereins, warteten im Kiosk auf die Gäste. Kleine Geldspenden fürs Essen und für das Konzert anstelle des Eintritts waren willkommen.